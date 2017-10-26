Квартальный объем продаж рецептурных лекарств Bayer сократился на 2,1%

В III квартале 2017 г. объем продаж рецептурных лекарственных препаратов немецкой химико-фармацевтической Bayer сократился на 2,1% и составил 4,1 млрд евро (4,8 млрд долл.) на фоне снижения показателей по препаратам Betaseron, Kogenate и Nexavar, сообщает FirstWord Pharma. Общий объем продаж компании сократился на 2,8% – до 8 млрд евро (9,5 млрд долл.). Чистая прибыль составила 3,9 млрд евро (4,6 млрд долл.) против 1,2 млрд евро (1,4 млрд долл.) в III квартале 2016 г., что обусловлено дополнительным доходом в размере 2,8 млрд евро (3,3 млрд долл.) от продажи подразделения Covestro.

По информации Bayer, без учета колебаний валютных курсов объем продаж рецептурных ЛП вырос на 2,3%. Общий объем продаж препаратов Adempas, Eylea, Stivarga, Xarelto и Xofigo увеличился на 9,1% – до 1,5 млрд евро (1,8 млрд долл.).

Продажи Xarelto выросли на 3,5% – до 799 млн евро (944 млн долл.) благодаря показателям в Европе и Азии. Рост объема продаж препарата в США, где его продает Johnson & Johnson, обозначен двузначным показателем.

Объем продаж Eylea вырос на 14,7% – до 469 млн евро (554 млн долл.). В Bayer это объясняют ростом продаж в Японии, Европе и Канаде.

Квартальные продажи Xofigo увеличились на 20% – до 102 млн евро (121 млн долл.). Показатель по Stivarga вырос на 20,3% – до 77 млн евро (91 млн долл.).

В III квартале объем продаж Adempas увеличился на 15,4% – до 75 млн евро (89 млн долл.).

Между тем, объем продаж Kogenate/Kovaltry упал на 28,8% – до 215 млн евро (254 млн долл.). Продажи Nexavar снизились на 8,5% – до 194 млн евро (229 млн долл.), Betaferon/Betaseron – на 12,3% – до 143 млн евро (169 млн долл.).

По словам исполнительного директора Bayer Вернера Баумана, фармбизнес остается основным драйвером роста компании. В III квартале объем продаж OTC-продукции сократился на 7,4% и составил 1,3 млрд евро (1,5 млрд долл.). Он подчеркнул, что это вызвано рыночной ситуацией в США и в Европе, где на показатель в значительной степени оказали влияние более слабые, чем во II квартале продажи в России.

По прогнозу Bayer, в 2017 г. общий объем продаж составит 35–36 млрд евро (41,4–42,5 млрд долл.). Объем продаж фармпродукции ожидается около 17 млрд евро (20,1 млрд долл.). Ранее предполагалось, что этот показатель превысит 17 млрд евро.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»