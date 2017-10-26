AlphaRM: количество аптечных учреждений в России по итогам сентября превысило 62 900 точек

По данным аналитической компании AlphaRM, количество аптечных учреждений в России по итогам сентября превысило 62 900 точек, что по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выше на 7%. А объем аптечного рынка[1] в 2017 году по итогам I-III кварталов достиг 823,2 млрд руб. и вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Наибольшая доля аптечных точек приходится на Центральный федеральный округ — 29%, далее следуют Приволжский и Сибирский федеральные округа с 20% и 13% соответственно. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, самым быстрорастущим по количеству аптечных учреждений является Центральный федеральный округ, прирост количества точек в регионе составил 10%. Далее следуют Южный и Северо-Западный федеральные округа с приростом количества точек по 8%.



[1] Аптечный рынок – продажи всего ассортимента аптек, включая продажи БАД и прочего ассортимента.

«Фармацевтический вестник»