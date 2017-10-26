Евгения Ламина назначена коммерческим директором аптечной сети «36,6»

Евгения Ламина покинула компанию «НоваМедика», где она работала вице-президентом по коммерции и маркетингу, и стала коммерческим директором аптечной сети «36,6». Евгения подтвердила «ФВ» это назначение и отметила, что будет заниматься развитием аптечной сети, непосредственно подчиняясь генеральному директору Владимиру Кинцурашвили.

Е. Ламина работает в фармацевтической индустрии с 2002 года. До прихода в «НоваМедику» работала в аптечной сети «Ригла», где последовательно занимала позиции руководителя отдела по работе с производителями, директора по маркетингу, а затем и директора по коммерции.

До этого Евгения руководила отделом международных проектов и подразделением по работе с производителями в крупном фармацевтическом дистрибьюторе – компании Alliance Healthcare Russia.

А начинала она свою карьеру со стартовой позиции координатора регистрации лекарственных препаратов в российском представительстве французской компании «Санофи-Синтелабо».

Четыре года подряд (2014-2017гг) Евгения входит в рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров», который готовит Ассоциация менеджеров России и Издательский дом «Коммерсант».

Фото: Игорь Чунусов

«Фармацевтический вестник»