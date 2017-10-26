Amgen повысил прогноз на 2017 г., несмотря на снижение квартального объема продаж

Американская биотехнологическая компания Amgen объявила о повышении прогноза на 2017 г., сообщает FirstWord Pharma. Ожидается, что прибыль на акцию составит 12,50–12,70 долл., а не 12,15–12,65 долл., как предполагалось ранее. Компания также повысила нижнюю границу прогноза объема продаж с 22,5 млрд до 22,7 млрд долл. Верхняя граница прогноза осталась неизменной – 23 млрд долл. Аналитики прогнозируют прибыль на акцию 12,58 долл. при объеме продаж 22,9 млрд долл.

В III квартале 2017 г. объем продаж Amgen сократился на 1% и составил 5,8 млрд долл. Чистая прибыль за отчетный период составила 2,02 млрд долл. против 2,01 млрд долл. годом ранее.

Объем продаж препарата Repatha достиг 89 млн долл., что значительно меньше прогнозов аналитиков (106 млн долл.). По словам аналитика компании Cowen & Co Эрика Шмидта, показатель по Repatha разочаровывает.

Между тем, продажи препаратов Enbrel и Neulasta сократились на 6% и составили 1,4 млрд долл. и 1,1 млрд долл. соответственно, при этом на показатель Enbrel повлияла дженериковая конкуренция. Объем продаж препарата Prolia вырос на 22% – до 464 млн долл.

Как отметили в Amgen, компания понесла ущерб в размере 67 млн долл., связанный с разрушениями на ее предприятиях, вызванных ураганом Мария. По словам представителя Amgen, восстановительные работы идут полным ходом и никаких перебоев с поставками продукции не ожидается.

Кроме того, руководство Amgen приняло решение о прекращении разработки экспериментального перорального ингибитора транспортного белка холестериновых эфиров (CEPT) AMG899. Amgen получила права на этот препарат в результате приобретения компании Dezima Pharma в 2015 г. за 1,55 млрд долл.

Ранее от разработки ингибиторов CEPT отказались компании Eli Lilly, Pfizer и Roche, а в Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD) решили не добиваться глобальной регистрации экспериментального ингибитора CEPT anacetrapib.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»