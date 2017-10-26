Роспатент: с начала года принято 20 решений по оспариванию патентных прав в области фармы

За 10 месяцев 2017 года принято 20 решений по оспариванию патентных прав в области фармы. Об этом сообщила начальник отдела патентного права Роспатента Виктория Галковская, выступая на «Фарма Форум РБК».

В 2015 году было принято 20 подобных решений, в 2016 — 29, добавила она.

С 2017 года в рассмотрении споров Роспатент привлекает к совместной работе экспертов Российской академии наук.

«Их мнение не является правоустанавливающим, но принимается во внимание при принятии решений», — пояснила Виктория Галковская.

Кроме того, докладчик привела данные по количеству действующих в России патентов с разбивкой на российских и иностранных правообладателей. Всего в фармотрасли зарегистрировано 11028 патентов зарубежных компаний и 5285 отечественных. По препаратам ВИЧ/СПИД этот показатель составил соответственно 178 и 91, по туберкулезу — 23 и 45, по онкологии — 714 и 633.

Эксперт заявила, что в настоящий момент в законодательстве России есть все необходимые инструменты для применения механизма принудительного лицензирования. Во внесении изменений в действующее законодательство нет никакой необходимости.

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»