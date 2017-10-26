В Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга прошел обыск

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 25 октября провели обыск в Комитете по здравоохранению. Как пишет «Коммерсант», полицейские предъявили постановление на обыск в помещениях Управления фармацевтической деятельности. Как следовало из документа, силовики действовали в рамках расследования уголовного дела, возбужденного региональным полицейским главком по признакам преступления, подпадающего под ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

По неофициальным данным, поводом для возбуждения уголовного дела стала полученная следователями информация о финансовых злоупотреблениях, допущенных в ходе проведения тендеров на поставку городским медицинским учреждениям лекарственных средств для лечения онкологических заболеваний.

По данным издания, в уголовном деле пока нет реальных фигурантов, а цифра ущерба, нанесенного неустановленными злоумышленниками городскому бюджету, будет определена после того, как изъятые в комитете документы пройдут соответствующую экспертизу.

«Фармацевтический вестник»