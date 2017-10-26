Sanofi высокими темпами внедряет робототехнику и аналитические инструменты на производстве

На своем «цифровом» биотехнологическом предприятии в Гиле (Бельгия) французская фармкомпания Sanofi установила сенсоры, измеряющие более 5 тыс. параметров производственного процесса и генерирующие более 1 млрд точек данных в каждом отдельном производственном цикле, сообщает FiercePharma.

Sanofi потратила последние 5 лет и миллиарды долларов на создание цифровых производств, на которых используются роботы и аналитические инструменты. Так компания движется к светлому будущему производства.

Например, на биотехнологических предприятиях компании во Фремингеме (штат Массачусетс, США) и Гиле (Бельгия) используются «коботы» (роботы, предназначенные для физического взаимодействия с людьми в совместной рабочей среде) и автономные мобильные роботы для перемещения ингредиентов и оборудования.

В то время как процесс прихода робототехники на фармпредприятия уже длится несколько лет, французский фармпроизводитель сделал переход к так называемым «цифровым предприятиям» своим приоритетом в сфере производства. За последние 5 лет на эти цели было потрачено около 4,7 млрд. евро (5,51 млрд. долл.). Эта сумма включает в себя ежегодные инвестиции в биотехнологические предприятия в размере 600 млн евро вплоть до 2020 г.

Sanofi считает такой подход необходимым с точки зрения удовлетворения потребностей в лекарственных препаратах и экономически эффективного производства безопасной продукции, поскольку доля биотехнологических препаратов в портфеле компании растет.

На каждом из сверхсовременных предприятий компании используются 3D модели самих заводов, обеспечивающие мониторинг всех данных и общей ситуации в реальном времени, что позволяет управляющим своевременно вносить необходимые коррективы.

Некоторые разработки обеспечиваются силами штатных специалистов, но компания также работает со стартапами в таких областях, как технология использования дронов, операционная аналитика и искусственный интеллект. Один из таких стартапов, iObeya, сыграл ключевую роль в предоставлении цифровых инструментов визуального менеджмента.

Поскольку трансформации такого типа невозможны без адекватно обученного персонала, за последние 3 года более 1 тыс. сотрудников компании прошли производственное обучение в рамках Sanofi Manufacturing System для приобретения «цифрового склада ума» и соответствующих навыков.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»