Зарплаты сотрудников иностранных и российских компаний-производителей медоборудования выравниваются

По наблюдениям рекрутеров, разница в уровне дохода сотрудников отделов продаж иностранных и российских компаний, работающих на рынке медицинского оборудования, снижается.

«До недавнего времени в иностранных компаниях зарплаты были существенно выше, чем в российских. Кроме того, международные компании предлагали соискателям очень достойные социальный и компенсационный пакеты. Однако в последнее время ситуация начала меняться. Российские компании стали увереннее чувствовать себя на рынке, у многих произошел прирост бизнеса, что отразилось и на уровне дохода сотрудников», — отмечает консультант по подбору персонала компании «АНКОР Медицина и фармация» (кадровый холдинг АНКОР) Алина Мурыгина.

По словам эксперта, заработная плата в компаниях-производителях медицинского оборудования, как правило, выше, чем в компаниях-дистрибьюторах. Однако сотрудники дистрибьюторских компаний могут иметь более высокий совокупных доход за счет бонусов – начисляемых процентов от суммы сделки.

По данным «АНКОР», оклад начинающего специалиста по продажам составляет 50 000 — 65 000 рублей (до вычета налога). Специалист с опытом работы 2-3 года может рассчитывать на зарплату в 70 000 – 120 000 рублей. Окладная часть зарплаты опытного сотрудника — от 130 000 до 170 000 рублей.

«Стоит учесть, что зарплата многих сотрудников имеет, помимо окладной, еще и бонусную часть, благодаря которой совокупный доход может увеличиться более чем на 30% (от суммы оклада)», — уточняет Алина Мурыгина.

Наталья Маскина

«Фармперсонал»