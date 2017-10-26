Teva обвиняет Eli Lilly в нарушении патентов на противомигренозный препарат

Израильская фармкомпания Teva Pharmaceutical Industries Ltd внесла иск о нарушении патентных прав, стремясь заблокировать вывод компанией Eli Lilly препарата от мигрени galcanezumab на рынок США, сообщает агентство Reuters.

В иске Teva, внесенном в минувший вторник в федеральный суд Бостона, говорится, что планируемый компанией Eli Lilly вывод на рынок указанного препарата нарушит пять патентов, обеспечивающих защиту собственного противомигренозного препарата израильского фармпроизводителя.

Teva заявила, что компании Eli Lilly было известно о патентах, защищающих ее препарат fremanezumab, однако, несмотря на это, последняя планирует запуск конкурирующего препарата galcanezumab после его одобрения FDA США.

Судебный иск нацелен на получение возмещения ущерба и вынесение судом определения, которое не позволит Eli Lilly производить или продавать свой препарат. Во вторник Eli Lilly подтвердила подачу в FDA регистрационной заявки на galcanezumab.

В среду Eli Lilly отказалась от комментариев, а Teva не ответила на запрос о предоставлении комментария.

От мигреней страдают около 40 млн американцев. Расстройство, которое может продолжаться несколько дней, на данный момент неизлечимо.

По данным исследовательской компании Decision Resources Group, опубликованным в прошлом году, объем рынка противомигренозных препаратов в США и других развитых странах может вырасти с 3 млрд. долл. в 2015 г. до более чем 10 млрд. долл. в 2025 г.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»