Pfizer намерен запустить процесс по продаже безрецептурного бизнеса в ноябре 2017 г.

Американская фармацевтическая компания Pfizer планирует начать аукцион по продаже своего безрецептурного бизнеса в ноябре текущего года, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники. Сумма сделки может составить до 15 млрд долл. В 2016 г. объем продаж подразделения составил около 3,4 млрд долл.

Ряд крупных компаний уже выразили заинтересованность в приобретении этого бизнеса. В их числе Reckitt Benckiser и GlaxoSmithKline.

В качестве финансовых советников по потенциальной сделке Pfizer пригласил экспертов из инвестиционных компаний Centerview Partners и Guggenheim Securities, а также из банка Morgan Stanley.

Pfizer впервые объявил о рассмотрении дальнейших перспектив для своего безрецептурного бизнеса, включая его продажу, 10 октября.

По словам источников, предварительные переговоры с заинтересованными сторонами, включая Reckitt Benckiser, к тому времени уже велись. Они также отметили, что американская компания хочет запустить процесс до конца года.

Исполнительный директор GlaxoSmithKline Эмма Уолмсли подтвердила заинтересованность компании в приобретении бизнеса Pfizer.

Три источника, знакомые с ситуацией, утверждают, что GSK привлекла экспертов банка Citigroup в качестве своего представителя. В GSK от комментариев отказались. Представители Citigroup не были доступны для комментариев.

Среди других претендентов на приобретение OTC-бизнеса Pfizer некоторые источники упоминают компании Procter & Gamble, Sanofi, Johnson & Johnson и Nestle.

Ожидается, что Pfizer разошлет информацию о финансовом состоянии бизнеса заинтересованным сторонам в течение ближайших трех недель. Сделка может состояться в середине 2018 г.

Не только Pfizer готов расстаться с безрецептурным бизнесом. Об аналогичных мерах объявила немецкая фармацевтическая компания Merck KGaA (в США и Канаде – EMD). Она уже привлекла экспертов JP Morgan в качестве финансовых советников.

По мнению ряда банкиров и экспертов фармотрасли, Merck может отложить свою сделку, сумма которой оценивается примерно в 4,5 млрд долл., на фоне более крупного предложения Pfizer.

Безрецептурные активы остаются одними из самых востребованных в фармотрасли. Этому способствует стремление к самолечению и приверженность потребителей к определенным брендам.

По мнению Эммы Уолмсли, намечается тенденция к консолидации в OTC-сегменте мирового фармрынка, и GSK вполне может выступить в качестве «консолидатора».

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»