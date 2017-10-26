Нижегородский дистрибьютор «Фармкомплект» откроет склад в Московской области

Нижегородский дистрибьютор лекарств «Фармкомплект» в ноябре открывает склад в поселке Быково Раменского района Московской области, следует из данных реестра лицензий Росздравнадзора. Соответствующую лицензию на оптовую торговлю, хранение и перевозку лекарственных средств для медицинского применения ООО «Фармкомплект» получило 25 октября 2017 года.

По информации Vademecum, склад начнет работать в середине ноября. Генеральный директор и совладелец «Фармкомплекта» Игорь Гайсинский отказался от комментария, дозвониться до второго совладельца компании Юрия Гайсинского Vademecum не удалось.

О том, что «Фармкомплект» арендовал в подмосковном логопарке «Быково» склад общей площадью 18,7 тысячи кв. м, стало известно в июне 2017 года. Договор аренды заключен сроком на 10 лет.

Для «Фармкомплекта» это будет первый склад в Московской области. Сейчас, согласно данным реестра лицензий Росздравнадзора, у «Фармкомплекта» есть девять складов в других регионах. Три из них находятся в Нижегородской области.

По данным информационной системы СПАРК, выручка ООО «Фармкомплект» в 2016 году составила 36,6 млрд рублей, чистая прибыль – 221 млн рублей. В рейтинге Vademecum «ТОП100 дистрибьюторов рынка лекарственного госзаказа» по итогам 2016 года «Фармкомплект» занял 21-е место с совокупной стоимостью заключенных контрактов 2,9 млрд рублей.

У братьев Гайсинских также есть своя аптечная сеть, «Farmani&Аптечество». В рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей России по итогам первого полугодия 2017 года» она заняла 26-е место с выручкой 2,4 млрд рублей. На 30 июня сеть насчитывала 225 аптек.

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