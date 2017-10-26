Протонную терапию включат в ОМС

Протонная терапия для онкобольных будет включена в программу обязательного медицинского страхования (ОМС), но не в базовую, а в «обособленную», заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова при посещении нового Центра протонной терапии, открытого частной клиникой «Медицинский институт им. Сергея Березина (МИБС)» в Санкт-Петербурге.

«Содержать эти центры в плане оплаты медицинской помощи, диагностической и лечебной, будем за счет средств ОМС. Поэтому мы провели большую работу и проиндексировали тарифы – на оказание подобных услуг, на протонную терапию, а один курс – это 25-30 сеансов», – сказала министр, отметив, что данная высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) будет финансироваться не из базовой программы ОМС, а из обособленного сегмента, как и все уникальные, высокотехнологичные методы.

Открытие Центра протонной терапии МИБС, который стал первым в России клиническим центром протонной терапии, состоялось в конце сентября. По словам Скворцовой, центр сможет принять первых пациентов в ближайшие несколько недель.

Министр также отметила, что это еще и первый в России центр, построенный на частные средства. Как сообщалось ранее, инвестиции в проект составили 7,5 млрд рублей. «При поддержке государства, но при этом этот центр построен на частные ресурсы. Это и есть в том числе проявление государственно-частного партнерства», – добавила Скворцова.

Как сообщалось ранее, рядом с Центром протонной терапии МИБС планируется построить также гостиницу для пациентов, их родственников или сопровождающих. Объем инвестиций в проект оценивается в $3-4 млн.

Источник: ТАСС

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