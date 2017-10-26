ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова начнет КИ полиомиелитной вакцины

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов (ФНЦИРИП) им. М.П. Чумакова РАН подал заявку в Минздрав на проведение клинических исследований (КИ) первой российской инактивированной полиомиелитной вакцины (ИПВ). В 2017 году правительство потратило на импорт таких вакцин 1,2 млрд рублей. Предполагается, что регистрация отечественного препарата будет завершена к концу 2018 года, сообщили в пресс-службе центра.

«Российский препарат разрабатывался в соответствии с последними требованиями Всемирной организации здравоохранения на основе аттенуированных штаммов Сэбина, в то время как вакцины, представленные на международном рынке в настоящее время, созданы на основе диких штаммов полиовируса. Исходный штамм, использованный в российской вакцине, принадлежит Центру им. М.П. Чумакова, на мощностях которого осуществляется полный цикл производства препарата», – говорится в сообщении.

По словам директора Центра им. М.П. Чумакова Айдара Ишмухаметова, в условиях глобального дефицита ИПВ и сложной международной обстановки наличие собственной инновационной вакцины является гарантией эпидемиологической безопасности страны.

Как отметили в Центре им. М.П. Чумакова, перебои с поставками ИПВ на глобальном рынке обусловлены резким увеличением спроса на данный препарат, вызванным запланированным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) поэтапным переходом к использованию ИПВ в развивающихся странах. «После практически полного прекращения поставок ИПВ зарубежного производства в Россию летом текущего года правительство было вынуждено выделить из резервного фонда почти 1,2 млрд рублей на закупку дорогостоящей многокомпонентной вакцины с ИПВ-компонентом, которая была использована для выполнения планов вакцинации, оказавшихся под угрозой срыва», – говорится в сообщении.

В конце сентября 2017 года стало известно о том, что правоохранительные органы Москвы расследуют уголовное дело о хищении 457 млн рублей бюджетных средств сотрудниками ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН при закупке подопытных животных – мартышек и макак. Расследование уголовного дела привело столичных правоохранителей в частный зоопарк и фермерское хозяйство предпринимателя Эдуарда Хачатуряна в Новой Москве. Как показало расследование Vademecum, Россельхознадзор тоже имеет претензии к Хачатуряну. В частности, анализ документов позволяет сделать предположение, что животные, закупаемые Чумаковским центром для исследований вакцин, могли содержаться в несертифицированных питомниках, не проходить должного ветеринарного контроля, да и вообще попадать в Россию по незаконным каналам из Танзании и других тропических стран.

Если делу Хачатуряна будет дан ход и факт халатного отношения к ввозу и содержанию лабораторных животных будет доказан, Чумаковский центр рискует оказаться в центре едва ли не большего скандала, чем тот, что спровоцировала история с мошенничеством, отмечают эксперты. «Вы можете оценить безопасность того или иного препарата, если он тестировался на несертифицированных, непроверенных животных и непонятно в каких условиях содержащихся? Однозначно нет. Теоретически, если выяснится, что препарат тестировался на непроверенных животных, это должно стать поводом для проверки результатов исследований препарата. В Европе при несоблюдении стандарта GLP препарат вообще не зарегистрируют», – говорит заведующий лабораторией питомника в Пущино Аркадий Мурашов.

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