Инвесторы из Ирана намерены вложить 15 млн долл. в создание фармпредприятия в Дагестане

Фармацевтическое предприятие на средства инвесторов из Ирана планируется создать в дагестанском городе Каспийске.

«Около 15-16 млн долларов готовы вложить в фармацевтическое предприятие на территории Дагестана, недалеко от Каспийска, инвесторы из Ирана», – сообщил ТАСС представитель Республики Дагестан при торговом представительстве РФ в Иране Эмин Алиев. При этом он не уточнил мощность предприятия и сроки реализации проекта.

Алиев отметил, что в сложившейся ситуации, когда Россия во многом зависима от поставок импортных медикаментов, создание подобного предприятия имеет большое значение.

«Фармацевтический вестник»