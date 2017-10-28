В Санкт-Петербурге планируется производить до 10% от общего объема выпускаемой в РФ фармпродукции

Площади особой экономической зоны в Петербурге значительно увеличены, и в значительной мере – под новые фармпредприятия. Об этом сообщил председатель городского комитета по промышленной политике и инвестициям Максим Мейксин на сессии «Фармацевтика Санкт-Петербурга – экспортно-инновационные возможности», прошедшей в рамках ежегодного инвестиционного форума, открывшегося в городе на Неве 26 октября.

По словам председателя комитета, у правительства Петербурга есть мечта, чтобы любимый город называли не только Северной или морской столицей, но и технологической, где активно развиваются hi-tech производства, для чего в городе создаются максимально благоприятные условия. В прошлом году в Петербурге было открыто 20 новых производств, что является рекордом со времен Советского Союза.

— Безусловно, одним из приоритетов для нас является фармацевтическая промышленность. Сегодня в наш фармкластер входит 148 организаций, 88 из которых – это производственные площадки, — сообщил Максим Мейксин. – Фармацевтика успешно развивается на площадке Особой экономической зоны и в промзоне «Пушкинская» (Life Science Park), и уже нет свободных участков ни на одной из площадок, поэтому сейчас город прирезает новые территории к ОЭЗ и решает вопрос о расширении промзоны «Пушкинская».

В 2016 году оборот фармацевтической продукции, выпущенной фармпредприятиями, расположенными в Петербурге, составил 25 млрд рублей, за полгода 2017-го этот показатель равен 13 млрд.

— В общем объеме выпускаемой в стране фармацевтической продукции Петербург пока занимает 6%, но мы ждем, что в ближайшие годы эта цифра вырастет до 10% после полного запуска нового производства компании Novartis, – уверен городской чиновник.

На фото: Максим Мейксин.

Ольга Островская

«Фармацевтический вестник»