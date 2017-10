«Мелодия здоровья» купила аптечную сеть «Целитель» в Курской области В Санкт-Петербурге планируется производить до 10% от общего объема выпускаемой в РФ фармпродукции » Американская аптечная сеть CVS может купить крупного страховщика за $66 млрд Американская аптечная сеть CVS сделала предложение о покупке третьей компании на рынке медицинского страхования США – Aetna. Сумма сделки может превысить $66 млрд, пишет агентство Bloomberg. Аптечная сеть предложила Aetna более $200 за каждую акцию, пишет Wall Street Journal. Если сделка состоится, CVS сможет навязать конкуренцию крупнейшему американскому медстраховщику – UnitedHealth Group Inc. Однако эксперты отмечают, что воспрепятствовать сделке может нехватка средств: по данным Bloomberg, у CVS в наличии есть только $2,2 млрд, в то время как долги сети насчитывают $26,8 млрд. После того как новость о потенциальной сделке попала в информационное пространство, акции Aetna выросли на 12%, а акции CVS, напротив, – понизились на 2,9%. В июне 2017 года Aetna Inc разослала конверты с письмами 12 тысячам своих клиентов, непреднамеренно раскрыв их ВИЧ-статус. Имя получателей и рекомендации по лечению ВИЧ хорошо просматривались через прозрачное пластиковое окошко конверта. CVS – американская аптечная сеть, основанная в 1964 году. Штаб-квартира компании расположена в городе Вунсокет, штат Род-Айленд. Число сотрудников CVS насчитывает 158 тысяч человек. Выручка компании в 2016 году составила $177,5 млрд, а чистая прибыль – $5,3 млрд. Aetna Inc – диверсифицированная компания, специализирующаяся на медицинском страховании. Компания была основана в 1853 году в США. Выручка Aetna Inc в 2016 году составила $63,155 млрд, прибыль – $2,271 млрд. Источник: Bloomberg vademec