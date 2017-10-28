«Мелодия здоровья» купила аптечную сеть «Целитель» в Курской области

По информации Vademecum, аптечная сеть «Мелодия здоровья» закрыла сделку по приобретению компании «Целитель», которой принадлежат 39 аптек в Курской области. Благодаря этой покупке «Мелодия здоровья» выйдет в новый для себя регион, в котором раньше не была представлена.

О закрытии сделки Vademecum рассказал представитель «Мелодии здоровья». По его словам, бренд «Целитель» после покупки сохранится. Факт покупки также подтвердил источник Vademecum на розничном фармацевтическом рынке. Представитель «Целителя» отказался от комментариев.

Аптечная сеть «Мелодия здоровья» (входит в группу «Катрен») заняла 10-е место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей за первое полугодие 2017 года» с выручкой 8,1 млрд рублей. На конец первого полугодия сеть объединяла 1 063 аптеки в 53 регионах РФ.

Ранее «Мелодия здоровья» купила тюменскую сеть «Добрый лекарь», которая насчитывает 16 аптек. Также в начале 2017 года «Мелодия здоровья» вела переговоры о покупке челябинской «Классики», но в итоге сеть досталась самарской «Имплозии».

Владельцами «Целителя» являются Евгений Бартенев и Игорь Ярцев. Выручка аптечной сети, занявшей в рейтинге 196-е место, по расчетам Аналитического центра Vademecum, в первом полугодии 2017 года составила 185 млн рублей.

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