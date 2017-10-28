Запуск налоговых льгот производителям намечен на 2018 год

26 октября на Новой сцене Александринского театра в рамках Ежегодного Инвестиционного форума в Санкт-Петербурге прошла сессия «Фармацевтика Санкт-Петербурга — экспортно-инновационные возможности» с участием президента компании «Активный Компонент» Александра Семёнова. На мероприятии представители государственной федеральной и региональной власти и бизнеса обсудили развитие фармацевтического кластера Санкт-Петербурга, экспортный потенциал отрасли и механизмы поддержки производителей.

Председатель Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Максим Мейксин отметил, что у Петербурга есть все шансы стать лидером на рынке российской фарминдустрии.

«У нашего города есть все для достижения такой амбициозной цели — в Петербурге функционирует 82 крупных научных центра, в этом году откроется 20 новых научно-производственных предприятий, из которых большая часть является именно фармацевтическими». Основными точками роста глава Комитета назвал проект промзоны «Пушкинская» и ОАО «Особые экономические зоны». Оборот отрасли за полгода достиг 13 млрд рублей, что составляет 6% общероссийского объема производства. «В ближайшие несколько лет мы увидим уже 10% общероссийского объема производства», — пообещал Мейксин.

Спикеры сессии согласились, что основная задача государства – содействовать сбыту продукции с помощью введения конкретных льгот производителям, тем самым поддерживая стабильные показатели роста отрасли (в 2015 и 2016 гг рост рынка составил 20% ежегодно) и экономики региона в целом.

«Налоговые преференции в Петербурге обеспечат «взрыв инвестиций», которые необходимы для дальнейшего роста на уровне прошлых лет», — отметил президент компании «Активный Компонент» Александр Семёнов.

По словам Максима Мейксина, сейчас находится на рассмотрении доработанный проект предоставления преференций производителям по специнвестконтрактам: при минимальных инвестициях в 750 млн рублей компании смогут получить налоговые льготы в размере 0% на прибыль и имущество. Также город обсуждает и другие варианты налоговых преференций для промышленных предприятий, проект которых будет представлен бизнесменам в ближайшее время. Законодательные нововведения планируется представить и утвердить до 1 декабря 2017 года, чтобы запустить процесс получения преференций уже с 2018 года.

Модератор сессии Захар Голант упомянул, что сейчас ключевым является тренд на производство субстанций, который позволит вывести российский рынок на мировой уровень. Тенденцию подтверждает политика мировых лидеров по производству субстанций: Индия ввела алгоритм «третий лишний» с таможенными пошлинами на экспорт локальных субстанций, а Китай в скором времени начнет закрывать целые провинции с производствами из-за тяжелой экологической ситуации. Это приводит к повышение цен на субстанции для внешних рынков.

«К нам уже обращаются партнеры с жалобами на резкое увеличение цен и просьбой продажи необходимых им субстанций отечественного производства. Например, лоперамид для известного препарата «Иммодиум» несколько лет назад стоил 50-60 долларов за килограмм и тогда мы отказались от производства, поскольку оно было низкорентабельным. Тогда как сейчас китайцы продают килограмм этой субстанции за 350 долларов, то есть цена взлетела в 7 раз!», — сообщил Александр Семёнов.

gmpnews