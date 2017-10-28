«Сервье» будет продвигать в России и ЕАЭС препарат «Проктосиналар»

Компания АО «Сервье» объявила о подписании стратегического соглашения с компанией «Минерва Фармасьютикал» (группа компаний «Галеника»). Согласно его условиям «Минерва» предоставляет «Сервье» эксклюзивные права на суппозитории и крем «Проктосиналар», действие которых распространяется на территорию России и другие страны Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС). При этом «Сервье» будет держателем регистрационного удостоверения на данный лекарственный препарат.

«Проктосиналар» (ИНН: флуоцинолона ацетонид + лидокаин) – многокомпонентный оригинальный препарат для ректального и местного применения, разработанный компанией «Минерва». Он предназначен для профилактики и лечения различных форм геморроя, проктита, перианальной экземы, анальных трещин и анального зуда.

«Проктосиналар» пока не зарегистрирован в России, в настоящее время он активно продаётся в Греции и имеет статус безрецептурного. Вывод препарата на российский рынок ожидается в 2020 году также в статусе безрецептурного.

Данное соглашение открывает для «Сервье» новые возможности для укрепления позиций на рынке благодаря препарату «Проктосиналар» с уникальной комбинацией действующих веществ.

«Сервье» работает в России уже 25 лет, являясь одной из ведущих фармацевтических компаний. В 1999 году в Москве был открыт Центр научных исследований и разработок компании. В 2007 году на территории Новой Москвы был запущен высокотехнологичный производственный комплекс полного цикла, работающий в полном соответствии с требованиями международного стандарта надлежащей производственной практики (GMP) и выпускающий широкий спектр современных оригинальных лекарственных препаратов для российских граждан. В 2012 году были осуществлены первые экспортные поставки лекарственных препаратов, произведенных в России, в страны СНГ.

gmpnews