Инвестиции GSK в новые продукты и R&D дали свои положительные результаты

В III квартале 2017 года продажи GSK Consumer Healthcare, одной из крупнейших в мире компаний по производству безрецептурных препаратов, выросли на 5% при постоянном курсе валют (Constant Exchange Rates — CER) и на 2% в пересчете на фактический курс обмена (Actual Exchange Rate — AER) до 1 964 млн фунтов стерлингов на фоне продолжающегося замедления общемирового роста в ключевых категориях.

На результаты квартала оказали воздействие разнонаправленные факторы: с одной стороны, высокие показатели наиболее популярных брендов в таких категориях, как респираторные заболевания, болеутоляющие и здоровье полости рта, с другой стороны, сильная конкуренция со стороны собственной торговой марки для лечения аллергии в США. Кроме того, на рост повлияла продажа бизнеса по производству напитков в Нигерии в 2016 году и введение налога на товары и услуги в Индии с 01 июля текущего года. Все эти факторы способствовали снижению роста продаж GSK Consumer Healthcare на 1% CER.

На продажи инновационных продуктов (запущенных в производство в течение последних трех лет) пришлось около 12% общего объема продаж в III квартале.

Скорректированная операционная маржа GSK Consumer Healthcare составила 20%, что выше показателя аналогичного периода прошлого года на 3,9%, включая 1,3%, полученных при учете курсовых разниц.

Продажи продуктов для здорового образа жизни (Wellness) увеличились на 5% AER и на 2% CER до 1 014 млн фунтов стерлингов. Значительный рост продемонстрировали препараты для лечения респираторных заболеваний: на 9% AER и на 6% CER, особенно выдающиеся результаты наблюдались в Европе и на международных рынках, прежде всего, благодаря росту спроса на Отривин (Otrivin) и ТераФлю (TheraFlu) перед началом сезона, а также удачному запуску новинок в линейке этих препаратов ранее в 2017 году. Это позволило нейтрализовать влияние конкурентной борьбы препарата Флоназ (Flonase OTC) с собственными торговыми марками.

Болеутоляющие лекарственные средства продолжили уверенный рост: на 5% AER и на 2% CER. Продажи Панадола (Panadol) показали двузначный рост благодаря отличным результатам на международных рынках, в том числе в Австралии, где укрепились позиции Панадола Остео (Panadol Osteo). Несмотря на увеличившуюся конкуренцию на европейском рынке, доля Вольтарен (Voltaren) продолжила расти.

Общие продажи Группы GSK достигли 7,8 млрд фунтов стерлингов (+4% AER, +2% CER). Общий доход в расчете на акцию составил 24,8 пенса (+49% AER, +46% CER), скорректированный доход в расчете на акцию – 32,5 пенса (+3% AER, CER без изменений).

Продажи подразделений Pharmaceuticals и Consumer Healthcare выросли до 4,2 млрд фунтов стерлингов (+3% AER, +2% CER) и 2 млрд (+5% AER, +2% CER) соответственно, а продажи подразделения Vaccines остались на том же уровне – 1,7 млрд (+5% AER, CER без изменений).

Свободный денежный поток GSK достиг 1,6 млрд фунтов стерлингов по сравнению с 1,3 млрд за первые 9 месяцев 2016 года. Дивиденд составил 19 пенсов, ожидается, что в 2017 финансовом году он будет 80 пенсов.

Эмма Уолмсли (Emma Walmsley), главный исполнительный директор GSK, прокомментировала итоги квартала:

«Наш бизнес продолжил расти в этом квартале: мы увеличили продажи и улучшили показатели операционной маржи. Это стало возможным благодаря целенаправленному сокращению расходов, прибыли, полученной от реструктуризации и интеграции, которую прежде всего получили подразделения Vaccines и Consumer Healthcare, а также инвестициям в новые продукты и научно-исследовательскую деятельность. Скорректированный доход на акцию в III квартале составил 32,5 пенса, и мы продолжаем следовать ранее намеченному плану по доходам в этом финансовом году, кроме того, объем выручки продолжает расти. Мы также рады получить одобрение таких важных препаратов, как Trelegy Ellipta для лечения хронической обструктивной болезни лёгких и Shigrix, вакцины от опоясывающего лишая».

gmpnews