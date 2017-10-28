Российский рынок противотуберкулезных препаратов демонстрирует высокий уровень локализации

В рамках VI Конгресса Национальной ассоциации фтизиатров Минпромторг России провел сессию «Совершенствование подходов к оказанию фтизиатрической помощи. Инновационные разработки лекарственных средств, медицинских изделий и информационных технологий». Российские производители представили перспективные направления своей работы в борьбе с туберкулезом.

В работе сессии приняли участие заместитель начальника отдела отраслевого планирования и стратегического развития Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Ирина Курашкина, директор Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии, Президент Национальной Ассоциации фтизиатров Петр Яблонский, российские производители лекарственных препаратов и медицинских изделий.

В настоящее время производство противотуберкулезных препаратов в Российской Федерации осуществляют 30 российских компаний по 34 международным непатентованным наименованиям.

«За 8 месяцев 2017 года наблюдается рост продаж противотуберкулезных препаратов в стоимостном и натуральном выражении, — подчеркнула Ирина Курашкина. — Объем продаж препаратов для терапии достиг около 3 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года рост составил более 40%, в области диагностики увеличение произошло на 27%. По итогам 8 месяцев 2017 года доля отечественных противотуберкулезных препаратов составила 84,9% в натуральном и 64,4% в стоимостном выражении».

При этом, российский рынок противотуберкулезных препаратов демонстрирует высокий уровень локализации. Из 38 представленных в России международных непатентованных наименований по 35 осуществляется либо производство готовой лекарственной формы, либо упаковки.

Лидером по производству препаратов для диагностики является компания «Генериум». Совместная разработка «Генериум» с учеными РАН – Диаскинтест рекомендована к применению Минздравом России. С помощью Диаскинтеста в настоящее время проведено более 30 млн проб. Тест включен в программы ранней диагностики Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, кроме того, компанией получено регистрационное удостоверение в Киргизии, Молдавии, Туркменистане. Технологию производства этого препарата для скрининга туберкулезной инфекции планирует перенять крупная китайская компания «Синофарм», стороны уже закрепили свои намерения соглашением.

Перспективные направления работы в области фтизиатрии представила также компания «Акрихин». Она в числе лидеров по производству лекарственных препаратов для лечения туберкулеза. «Акрихин» производит не только монопрепараты, но и комбинированные противотуберкулезные препараты с фиксированными дозировками, которые рассматриваются в качестве приоритетных способов повышения качества помощи больным с туберкулезом.

Особый интерес участников сессии вызвали углеродные наноструктурные имплантаты компании «НаноТехМед», которые используются при туберкулезе позвоночника. Они состоят на 99,9% из углерода, что делает их абсолютно биосовместимыми, обладают бактерицидным свойством, не создают риска развития инфекции, имеют структуру близкую к костной ткани человека, при этом обладают высокой прочностью, опороспособностью и имеют легкий вес. Опыт применения демонстрирует возможность замещения до 5 тел позвонков. Кроме того, имплантаты могут выполнять функцию лекарственного контейнера. В настоящее время они используются более, чем в 30 больницах. Над их созданием компания работала совместно с Санкт-Петербургским НИИ фтизиопульмонологии.

Несколько представленных проектов были посвящены информационным технологиям. Их предлагают компании «НИПК «Электрон» и ООО «Арте-Софт». Решения НИПК «Электрон» направлены на создание системы скрининга с архивом цифровых исследований, программным обеспечением для их анализа, интеграционным модулем, который взаимодействует с внешними информационными системами, в частности медицинской электронной карты.

Программный комплекс для фтизиатрии ООО «Арте-Софт» внедрен во Владимирской области и позволяет, по словам директора компании Натальи Литвиненко, вывести управление фтизиатрической службы на качественно новый уровень. Результатами его внедрения стали экономия до четверти годового бюджета за счет оптимизации закупок медикаментов, расходных материалов, снижение затрат на дополнительные консультации, обследования, уменьшение количества повторных назначений за счет автоматизации и введения системы электронной истории болезни.

Внедрить инновационные программные решения и технологии телеприсутствия в фтизиатрическую практику в России планирует также американская компания «InTouch Health». Об этих планах рассказал Майкл Чен, соучредитель, генеральный директор и исполнительный вице-президент.

В ходе сессии был представлен также новый препарат при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью микобактерий.

Работа по выводу лекарственного средства на российский рынок ведется в рамках Государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РФ» на 2013-2020 годы. Его производство будет осуществлять российская биотехнологическая компания «Инфектекс» — резидент Биомедицинского кластера инновационного центра «Сколково».

По мнению участников обсуждения, только совместными усилиями представителей власти, врачебного, научного сообщества и производителей возможно достигнуть высоких результатов в развитии новых промышленных компетенций, технологий для сохранения здоровья граждан.

gmpnews