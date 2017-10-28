По количеству проданных упаковок в России лидирует аскорбиновая кислота

Препараты для лечения пищеварительного тракта и обмена веществ чаще всего покупают жители России. Только за прошедший год аптеки страны продали почти 700 млн упаковок лекарств этой группы.

Как рассказали «МК» в Ассоциации российских фармацевтических производителей, самой популярной разновидностью продукции в минувшем году стали витамины, которые относятся к этой группе препаратов, притом по количеству проданных упаковок лидирует недорогая и всем известная аскорбиновая кислота.

Второе место по популярности в рейтинге аптечных покупок займут лекарства, предназначенные для нервной системы (674 млн упаковок), а третье — медикаменты, решающие проблемы с дыхательной системой (616 млн упаковок).

На четвертом месте расположились лекарственные средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (469 млн упаковок) и препараты для лечения кожного покрова (464 млн), на пятом — противомикробные препараты для системного использования (308 млн).

Всего за прошлый год через аптечную сеть было реализовано 4122 млн упаковок лекарств на сумму 806 млрд рублей, — поясняют в пресс-службе ассоциации. — Это на 8,8% выше, чем в 2015 году в стоимостном выражении и на 3,4% в натуральном выражении. Основную «кассу» сделал лекарственный «бум» в конце года, когда было продано большое количество противовирусных и противопростудных препаратов.

Кроме того, специалисты отмечают, что в 2016 году рост цен на лекарства замедлился и составил всего 5% (тогда как ранее цены росли на 12–14%). А средняя стоимость упаковки отечественного препарата составила 71 рубль, что более чем в 3,5 раза ниже стоимости упаковки импортного лекарственного средства (около 253 рублей за упаковку).

gmpnews