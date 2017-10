UNIDO поддерживает трансфер российских технологий в Латинскую Америку По количеству проданных упаковок в России лидирует аскорбиновая кислота » Препараты, ожидающие решения FDA в ноябре В ноябре Комиссия по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) планирует вынести решение по нескольким важным медицинским препаратам от ряда фармацевтических компаний. Так, заявка Keryx Biopharmaceuticals Inc. (NASDAQ: KERX) на новое использование препарата Auryxia для лечения пациентов с железодефицитной анемией и хроническими заболеваниями почек ждет решения FDA 6 ноября. В первой половине 2017 г. продажи препарата удвоились до $24,6 млн. Bristol-Myers Squibb Co. (NYSE: BMY) также пытается найти новое применение своему блокбастерному препарату Sprycel. FDA примет решение о новых областях использования лекарства 9 ноября. В первой половине 2017 г. продажи препарата выросли на 19% до $969 млн. 10 ноября ожидается принятие решения FDA о вакцине HEPLISAV-B от Dynavax Technologies Corp. (NASDAQ: DVAX), кандидате на вакцинацию против инфекции гепатита B у взрослых. 28 июля комиссия экспертов проголосовала в пользу безопасности препарата. FDA планирует объявить о своем решении по препарату Cinvanti от Heron Therapeutics Inc. (NASDAQ: HRTX), предназначенному для профилактики тошноты и рвоты, вызванных химиотерапией, 12 ноября. Комиссия уже утвердила несколько аналогичных средств от других фармкомпаний. ffin