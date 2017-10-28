UNIDO поддерживает трансфер российских технологий в Латинскую Америку

UNIDO и Россия работают над трансфером производства вакцин для повышения качества здравоохранения в странах Латинской Америки и Карибского бассейна.

В Вене, 16 октября, представители UNIDO (Организация Объединенных наций по промышленному развитию, дивизион Латинской Америки и стран Карибского бассейна) и Научно-исследовательского Института вакцин и сывороток Санкт-Петербурга обсудили возможности трансфера технологии производства в рамках межрегионального проекта «Укрепление связей между странами блока ЛАКБ и Россией».

Андрей Васильев, заместитель Директора по экономике и финансам СПбНИИВС, поделился опытом создания в Никарагуа Латиноамериканского Института Биотехнологий MECHNIKOV и реализации трансфера технологии производства вакцин. По мнению представителей UNIDO, положительный опыт MECHNIKOV, целью которого является повышение качества здравоохранения в стране и восполнение дефицита вакцин для профилактики гриппа в странах региона Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАКБ), может быть применен и в других странах и регионах.

Встреча представителей UNIDO и СПбНИИВС состоялось в рамках подготовки Первой международной Конференции UNIDO «Укрепление стратегических альянсов в области биофармацевтики между странами ЛАКБ и Россией», которая пройдет в октябре-ноябре 2018 года.

gmpnews