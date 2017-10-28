ГИЛС и НП проводит семинар «Валидация процессов очистки оборудования на фармацевтическом производстве»

ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» проводит семинар «Валидация процессов очистки оборудования на фармацевтическом производстве».
Мероприятие пройдет 8-9 ноября 2017 года.
На семинаре будут рассмотрены следующие тезисы:
— Регламентирующие документы, определяющие необходимость проведения валидации очистки оборудования.
— Подходы к организации проведения валидации очистки оборудования: выбор моющих и дезинфицирующих средств, этапы проведения очистки.
— Анализ рисков при совместном производстве лекарственных средств.
— Критерии приемлемости. Расчет максимального количества допустимых остатков.
— Документирование процесса валидации очистки ( Валидационный мастер-план, протоколы и отчеты ) .
Ревалидация.
Семинар проведет: Завьялова Ирина Евгеньевна, главный специалист отдела экспертизы ФБУ «ГИЛС и НП».
Место проведения: Отель «Холидей Инн Таганский», Симоновский Вал, 2.
По окончании семинара слушателям, подтвердившим свою компетентность, будут вручены именные сертификаты.
Подробности: Екатерина Рыжикова, телефон: 8 (915) 455-65-78, е-mail: Ekaterina.ryzhikova@sbmrussia.com.