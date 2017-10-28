Teva совершенствует решения, направленные на обеспечение общественного здоровья UNIDO поддерживает трансфер российских технологий в Латинскую Америку » ГИЛС и НП проводит семинар «Валидация процессов очистки оборудования на фармацевтическом производстве» ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» проводит семинар «Валидация процессов очистки оборудования на фармацевтическом производстве». Мероприятие пройдет 8-9 ноября 2017 года. На семинаре будут рассмотрены следующие тезисы: — Регламентирующие документы, определяющие необходимость проведения валидации очистки оборудования. — Подходы к организации проведения валидации очистки оборудования: выбор моющих и дезинфицирующих средств, этапы проведения очистки. — Анализ рисков при совместном производстве лекарственных средств. — Критерии приемлемости. Расчет максимального количества допустимых остатков. — Документирование процесса валидации очистки ( Валидационный мастер-план, протоколы и отчеты ) . Ревалидация. Семинар проведет: Завьялова Ирина Евгеньевна, главный специалист отдела экспертизы ФБУ «ГИЛС и НП». Место проведения: Отель «Холидей Инн Таганский», Симоновский Вал, 2. По окончании семинара слушателям, подтвердившим свою компетентность, будут вручены именные сертификаты. Подробности: Екатерина Рыжикова, телефон: 8 (915) 455-65-78, е-mail: Ekaterina.ryzhikova@sbmrussia.com. «Фармацевтический вестник»