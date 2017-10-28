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ГИЛС и НП проводит семинар «Валидация процессов очистки оборудования на фармацевтическом производстве»

ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» проводит семинар «Валидация процессов очистки оборудования на фармацевтическом производстве».

Мероприятие пройдет 8-9 ноября 2017 года.

На семинаре будут рассмотрены следующие тезисы:

— Регламентирующие документы, определяющие необходимость проведения валидации очистки оборудования.

— Подходы к организации проведения валидации очистки оборудования: выбор моющих и дезинфицирующих средств, этапы проведения очистки.

— Анализ рисков при совместном производстве лекарственных средств.

— Критерии приемлемости. Расчет максимального количества допустимых остатков.

— Документирование процесса валидации очистки ( Валидационный мастер-план, протоколы и отчеты ) .

Ревалидация.

Семинар проведет: Завьялова Ирина Евгеньевна, главный специалист отдела экспертизы ФБУ «ГИЛС и НП».

Место проведения: Отель «Холидей Инн Таганский», Симоновский Вал, 2.

По окончании семинара слушателям, подтвердившим свою компетентность, будут вручены именные сертификаты.

Подробности: Екатерина Рыжикова, телефон: 8 (915) 455-65-78, е-mail: Ekaterina.ryzhikova@sbmrussia.com.

«Фармацевтический вестник»

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Октябрь 28, 2017 | Просмотров: 45