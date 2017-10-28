Teva совершенствует решения, направленные на обеспечение общественного здоровья

В 2016 году более 300 000 человек в 35 странах мира стали участниками программ, инициированных Teva и нацеленных на оказание помощи пациентам и расширение их возможностей в борьбе с заболеваниями.

Данные программы поддержки являются частью усилий компании, направленных на то, чтобы добиться лучшего понимания и удовлетворения нужд потребителей. Они подробно описаны в Отчете о социальной ответственности и корпоративном устойчивом развитии Teva в 2016 году. В нем говорится об успехах в повышении доступности препаратов во всем мире, а также содержится информация о последовательных шагах, предпринятых компанией, чтобы сделать корпоративную социальную ответственность постоянной бизнес-практикой.

Стремясь закрепить свои позиции в данном направлении, Teva:

выделила 48,4 миллиона долларов на поддержку пациентов и пациентских сообществ в 28 странах;

оперативно отреагировала на дефицит медикаментов в некоторых странах, незамедлительно направив препараты для лечения редких заболеваний, которые, в частности, позволили успешно провести трансплантации органов и предотвратить распространение туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью в регионах, которые иначе не смогли бы обеспечить своих граждан данными препаратами.

Teva продолжает поддерживать гендерное равенство среди своих сотрудников и содействовать одинаковым возможностям карьерного роста: так, 47% позиций в целом и 49% менеджерских должностей в компании занимают женщины.

«Потребности людей являются для нас основным приоритетом. Наша цель – улучшать здоровье пациентов во всех странах, где компания осуществляет свою деятельность, – отметила Ирис Бек-Коднер, исполнительный вице-президент по маркетингу и коммуникациям Teva. – Мы намерены ежедневно работать над претворением наших намерений в жизнь, разрабатывая новые препараты, предлагая удобные и адаптированные для нужд потребителей решения, поддерживая пациентские организации, которым необходима наша помощь, и расширяя доступ к лекарственным средствам. Будучи одной из ведущих фармацевтических компаний, Teva стремится привнести позитивные изменения не только в медицину, но и глобально улучшить жизнь людей, делая общественное развитие и заботу об окружающей среде одной из наших бизнес-целей».

Среди других успешных инициатив Teva за 2016 год:

Расширение доступа к надежным и высококачественным воспроизведенным препаратам. Только за 2016 год Teva выпустила более 1000 новых генериков и бесплатно обеспечила нуждающихся медикаментами на сумму более 22 миллионов долларов в рамках оказания помощи в чрезвычайных ситуациях.

Компания приумножила усилия по обеспечению устойчивого развития. В 2016 году использование энергии из возобновляемых источников возросло на 56%, водозабор снижен на 4%, объем отходов сокращен на 24%, переработано 43% отходов. Планируется, что в текущем году эти показатели улучшатся.

Teva повысила уровень прозрачности. Компания разработала и внедрила ряд программ, целью которых является стимулирование ведения прозрачной, этичной и ответственной предпринимательской деятельности во всех странах, где присутствует компания, включая новый Кодекс поведения поставщиков и новые положения о сотрудничестве с пациентскими организациями.

Обладая уникальным и самым широким в отрасли портфелем лекарственных препаратов, Teva берет на себя обязательство расширять доступ к высококачественным препаратам, необходимым пациентам, тем, кто о них заботится, а также медицинским специалистам. Одновременно компания продолжит поиск эффективных решений для удовлетворения перспективных потребностей системы здравоохранения в соответствии с принципами устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

gmpnews