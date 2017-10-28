Gedeon Richter займется продвижением инновационной технологии обезболивания SHACT

Компании Gedeon Richter и Pharmanest объявили о том, что Gedeon Richter займется продвижением принадлежащей Pharmanest инновационной патентованной технологии обезболивания SHACT (Short Acting Lidocaine — быстродействующий лидокаин) на рынках стран Европы, Латинской Америки и некоторых других.

Согласно условиям договора, после его подписания компания Gedeon Richter внесет авансовый платеж. Оставшиеся средства, а также лицензионные выплаты будут поэтапно переведены Pharmanest после выхода продукта на рынок.

SHACT представляет собой новую технологию доставки препарата, обеспечивающую обезболивание слизистой ткани. Клиническое испытание, проведенное в Швеции, показало, что применение SHACT приводит к значительному уменьшению болевого синдрома и дискомфорта у женщин во время гинекологических процедур и не сопровождается при этом неприятными побочными эффектами. В ходе исследования среди 218 пациенток, которые получали SHACT, было выявлено, что они испытывали значительно меньше боли при установке внутриматочной спирали (ВМС) по сравнению с теми пациентками, которые получали плацебо (p<0,0001).

165 миллионов женщин по всему миру использует ВМС, и миллионы женщин испытывают боль и дискомфорт во время ее установки.

«Сотрудничество с компанией Gedeon Richter будет иметь огромное значение во время продвижения технологии SHACT в Европе и на других важных рынках. Gedeon Richter — ведущая компания, работающая в области женского здоровья; она обладает выдающейся репутацией, а ее опыт ускорит выход SHACT на рынок», — заявила генеральный директор Pharmanest Гунилла Лундмарк (Gunilla Lundmark).

«В течение многих лет мы старались найти препараты, снижающие боль при введении медицинских устройств, а технология SHACT потенциально способна уменьшить ее во всех отделах репродуктивной системы, не только в шейке матки, но и в самой матке. Менее болезненными могут стать и другие процедуры, например, биопсия эндометрия и гистероскопия. Я впечатлена потенциалом SHACT и с нетерпением жду проведения исследования в США», — отметила Анита Л. Нельсон (Anita L. Nelson), профессор и заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Западного университета медицинских наук в городе Помона (Калифорния, США).

Эрик Богш (Erik Bogsch), генеральный директор компании Gedeon Richter: «Мы остаемся приверженными разработке и продвижению препаратов в сфере женского здоровья, которые помогают улучшать качество жизни женщин всех возрастных группах. Этот договор — очередной этап в развитии нашего гинекологического подразделения, которое сегодня является для нас стратегическим».

В течение 2018 года Pharmanest планирует ускорить реализацию программы клинических испытаний технологии SHACT для Северной Америки.

Gedeon Richter — венгерская фармацевтическая компания, крупнейший в Восточной Европе производитель лекарственных препаратов (производит около 100 генерических и оригинальных препаратов в более чем 170 формах). Компания, чья миссия лежит в обеспечении высокого качества лечения на протяжении поколений, имеет экспертизу во многих терапевтических областях. Однако особое внимание уделяет исследованиям в области центральной нервной системы и женского репродуктивного здоровья. В активах компании 9 производственных и исследовательских предприятий, завод в России был открыт 20 лет назад и стал первой иностранной производственной площадкой компании. Продажи «Гедеон Рихтер» в России составляют около 20% от общего объема продаж в странах присутствия компании.

Pharmanest («Фарманест») — шведская частная фармацевтическая компания, специализирующаяся на обезболивающих препаратах, применяемых в акушерстве и гинекологии. Pharmanest была основана учеными Каролинского института, а идея разработки технологии для обезболивания слизистой ткани основана на выявлении чувствительных нервов в репродуктивном тракте. В число основных акционеров Pharmanest входит организация Ôstersjôstiftelsen (Фонд балтийских и восточноевропейских исследований), который был основан правительством Швеции в 1994 году. Его задача — поддерживать исследования, которые проводятся университетом Седертерн; в настоящее время фонд располагает результатами исследований общей стоимостью порядка 6 млрд шведских крон.

gmpnews