Представители big pharma поборются за безрецептурный бизнес Pfizer уже в ноябре

Pfizer планирует начать аукцион по продаже своего безрецептурного бизнеса в следующем месяце, сумма возможной сделки оценивается в 15 млрд долларов, пишет Reuters.

Заинтересованность в покупке бизнеса, продажи которого в прошлом году составили 3,4 млрд долларов, уже выразили некоторые глобальные компании, в том числе GlaxoSmithKline и Reckitt Benckiser. По словам знакомых с ситуацией источников, предварительные переговоры с участниками аукциона уже проведены, причем Pfizer хочет запустить процесс продажи до завершения года.

Среди прочих возможных претендентов на безрецептурный бизнес Pfizer – компании Procter & Gamble, Sanofi, Johnson & Johnson и Nestle. Компания Pfizer планирует в ближайшее время выслать потенциальным покупателям финансовую информацию о своем подразделении. Сделка может состояться в середине 2018 года.

gmpnews