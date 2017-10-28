В Сколково открыта лаборатория SkBioLab для биотехнологических исследований

В Технопарке «Сколково» открылась первая в России лаборатория, где стартапы могут заниматься исследованиями в области биотехнологий без затрат на покупку дорогостоящих приборов.

Лаборатория SkBioLab площадью 400 квадратных метров оснащена оборудованием стоимостью более 100 млн рублей. Это новейшие устройства для научной деятельности — спектрофотометры для измерения отношений двух потоков оптического излучения, оборудование для иммуногистохимического анализа (ИГХ), инкубаторы, культивирующие бактерии, и другие приборы.

Лаборатория разделена на два помещения. В одном — ведется изучение организмов, не обладающих оформленным клеточным ядром (прокариотов), а в другом — структур, в которых такое ядро есть (эукариотов). Это сделано для того, чтобы исключить заражение одних одноклеточных другими.

Первыми арендаторами лаборатории стали две компании — резидента «Сколково». Это разработчик первых в мире тестов для быстрой диагностики инсульта и черепно-мозговых травм по анализу крови — компания DRD, а также компания «Кномикс», которая создала уникальную систему анализа данных популяции микроорганизмов кишечника с целью определения рисков возникновения заболеваний. В числе преимуществ SkBioLab они называют относительно невысокую стоимость доступа к оборудованию и наличие на одной площадке всех необходимых устройств — это позволяет разработчикам быстрее пройти путь от идеи до готового к клиническим испытаниям продукта.

Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково»:

«Нам удалось создать лабораторию, в которой научные группы, которые, возможно, еще даже не сформировались как стартапы, могут провести первоначальный эксперимент, доказать право на существование своей идеи и затем сделать все необходимое, чтобы стать нашим резидентом. Можно также обосновать получение гранта от Фонда «Сколково» и сделать это без капитальных затрат, благодаря льготным ценам на аренду лаборатории. Мы надеемся, что SkBioLab будут использовать не только резиденты «Сколково», но и внешние компании».

Эльмира Сафарова, директор по науке биомедицинского кластера Фонда «Сколково»:

«Узнав о том, что в скором времени в «Сколково» открывается такая лаборатория, стартапы выстроились в очередь. Во многом это связано с тем, что SkBioLab позволяет расшить узкое место российских биотехнологий, связанное с правами на интеллектуальную собственность. Оборудование, как правило, сосредоточено на площадях НИИ или в вузах, а своим проектом начинающие исследователи или только что сформировавшиеся научные коллективы нередко занимаются в рабочее время. И рано или поздно возникает вопрос интеллектуальной собственности. Стартаперы убеждены, что она должна быть оформлена на них – без оглядки на институт или университет. Но опытные инвесторы, которые знакомятся с таким проектом, отказывают в финансировании. Они-то понимают, что интеллектуальная собственность (а стоимость стартапа на ранней стадии – это стоимость его интеллектуальных прав и ничего более) обременена потенциальными претензиями руководства научной организации, которое вполне справедливо может обратить внимание на то, что проект выполнен на институтских лабораторных мощностях и в рабочее время. С этой точки зрения, SkBioLab уникальна тем, что раньше в России не было места, где стартапы могли бы получить результат, интеллектуальные права на которой принадлежат не государственному НИИ или вузу, а тебе лично».

gmpnews