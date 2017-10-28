Первое моноклональное антитело к белку CD38 зарегистрировано в РФ

Компания «Янссен», фармацевтическое подразделение «Джонсон & Джонсон», в рамках XIV Российской конференции с международным участием «Злокачественные лимфомы» объявила о выходе на рынок препарата Дарзалекс (даратумумаб), который 7 июля 2017 года получил свидетельство о государственной регистрации в Российской Федерации для применения в качестве монотерапии у пациентов с рецидивирующей или рефрактерной множественной миеломой, предшествующее лечение которых включало ингибиторы протеасом и иммуномодулирующие препараты. Множественная миелома – это злокачественная опухоль, морфологическим субстратом которой являются плазматические клетки, продуцирующие моноклональный иммуноглобулин. Лечение множественной миеломы часто оказывается неэффективным, так как, к сожалению, у большинства пациентов после нескольких линий терапии все же происходит рецидив заболевания и развивается множественная лекарственная устойчивость. Показатель общей выживаемости у таких пациентов не превышает 8-9 месяцев.

Дарзалекс – первое полностью человеческое моноклональное антитело, которое действует на поверхностный белок CD38, в значительной степени экспрессированный на всех миеломных клетках, независимо от стадии заболевания. Инновационный механизм действия препарата Дарзалекс позволяет путем вовлечения нескольких механизмов вызывать быструю гибель опухолевых клеток. Дарзалекс индуцирует разрушение миеломных клеток за счет CD38-опосредованных иммунных механизмов (комплемент-зависимая цитотоксичность, антителозависимая клеточно-опосредованная цитотоксичность и антителозависимый фагоцитоз), апоптоза и модуляции ферментативной активности CD38.

«Несмотря на значительный прогресс в лечении множественной миеломы за последние 15 лет, на сегодняшний день отсутствуют стандарты лечения для пациентов с рефрактерными и рецидивирующими формами заболевания. Таким образом, сохраняется острая потребность в разработке терапии с абсолютно новым механизмом действия, – отметил С. С. Бессмельцев, академик Российской Академии Естествознания, профессор, д.м.н., заместитель директора по научной работе ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России.– Теперь в России зарегистрирован Дарзалекс – новый перспективный биологический препарат, показавший превосходные результаты при применении в качестве монотерапии и приемлемый профиль безопасности у популяции пациентов с рецидивирующей или рефрактерной ММ по сравнению с другими препаратами для лечения ММ».



В объединенном анализе данных двух исследований монотерапии даратумумабом в дозе 16 мг/кг тяжело предлеченных пациентов (n=148) с высокорефрактерной множественной миеломой (исследование GEN501 фазы 1/2 и исследование SIRIUS фазы 2) общая частота ответа (ОЧО) составила 31%, а общая выживаемость – 20,1 месяцев.

В объединенной выборке у 59 (39,9%) и 28 (18,9%) из 148 пациентов, получавших даратумумаб в дозе 16 мг/кг, наблюдалось снижение уровня парапротеина на ≥50% и ≥90% относительно исходного уровня. Медиана времени до развития ответа у пациентов с частичной ремиссией или более хорошим эффектом лечения составило 0,95 месяца (диапазон 0,5-5,6 месяцев). Общая частота ответов при анализе объединенных данных составила 31,1% (95% доверительный интервал [ДИ] 23,7%-39,2%). У трех пациентов была строгая полная ремиссия (2,0%, 95% ДИ 0,4-5,8%), четырех – полная ремиссия (2,7%, 95% ДИ 0,7-6,8%), 13 – очень хорошая частичная ремиссия (8,8%, 95% ДИ 4,8-14,6%) и 26 – частичная ремиссия (17,6%, 95% ДИ 11,8-24,7%). Частота клинической эффективности (общая частота ответов + процент пациентов с минимальным ответом) составила 37,2% (95% ДИ 29,4-45,5%), 83,1% пациентов достигли стабилизации заболевания или более лучшего состояния. Средняя продолжительность ответа составила 7,6 месяцев (95% ДИ 5,6 месяцев – не оценивалось).

Важно отметить, что у пациентов с достижением стабилизации заболевания или минимального клинического ответа отмечено значимое повышение показателя ОВ до 18,5 месяцев, что в такой популяции пациентов было мало ожидаемым.

Данные показатели эффективности были рассчитаны исходя из определения общей частоты ответа ОЧО, разработанного Комитетом по независимому рассмотрению в соответствии с критериями, установленными Международной рабочей группой по миеломе (IMWG), и диапазоном средней продолжительности ответа. Данные объединенного анализа этих исследований были опубликованы в журнале Blood в январе 2016 годy.

«Люди, страдающие множественной миеломой, проходят долгий и трудный путь – в особенности, если их болезнь рецидивирует или они больше не отвечают на лечение, – сказала Лилия Матвеева, Президент Всероссийского общества ОнкоГематологии «Содействие». – Дарзалекс со своим принципиально новым механизмом действия представляет новый подход к лечению таких пациентов, кардинально меняя прогноз заболевания».

«Наши усилия направлены на разработку инновационных лекарственных препаратов для людей с трудноизлечимыми формами рака, такими, как множественная миелома. Мы очень рады, что Дарзалекс теперь доступен пациентам в России, – сказала Катерина Погодина, управляющий директор «Янссен» Россия и СНГ. – Разработка и вывод на рынок препарата Дарзалекс, первого полностью человеческого моноклонального антитела, действующего на белок CD38, отражает нашу приверженность поиску решений для нерешённых проблем здравоохранения. Мы продолжим исследовать свойства данного препарата как при использовании в монотерапии, так и в комбинации, у пациентов на всех ключевых стадиях заболевания, чтобы получить полную информацию о его клинической пользе».

gmpnews