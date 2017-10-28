Подмосковные льготники получили лекарств на 7,7 млрд рублей

С начала 2017 года льготные категории граждан Московской области получили лекарств на сумму 7,7 млрд рублей, что на 28,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба первого заместителя председателя Правительства Московской области Ольги Забраловой.

«С начала 2017 года льготники – жители Московской области обеспечены лекарственными препаратами по 2,5 млн рецептов на сумму 7,7 млрд рублей. По сумме это на 28,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года», – цитирует Забралову пресс-служба.

По ее словам, в настоящее время в Подмосковье проживает более 657 тысяч человек, имеющих право на получение льготных лекарств. «На лекарственное обеспечение данных категорий граждан в амбулаторных условиях в консолидированном бюджете Московской области в 2017 году предусмотрено 10,5 млрд рублей», – отметила она.

Согласно данным опроса, проведенного Общероссийским народным фронтом (ОНФ), 72% льготников вынуждены покупать лекарственные препараты за свои деньги из-за отсутствия их в аптеках. Таким образом, как отмечают эксперты ОНФ, отчет правительства об обеспеченности льготников лекарствами и оценка ситуации пациентами «заметно разнятся», а поручение Путина о принятии исчерпывающих мер по льготному обеспечению граждан лекарствами так и не было выполнено.

В сентябре прошлого года эксперты фонда «Здоровье» заявили о том, что перечни льготных лекарств в подавляющем большинстве российских регионов (79 из 85) не соответствуют установленному правительством Перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), из-за чего эти регионы испытывают проблемы с обеспечением льготников лекарствами.

Источник: Правительство Московской области

vademec