Регуляторы разрабатывают усовершенствованную модель специнвестконтракта Подмосковные льготники получили лекарств на 7,7 млрд рублей » Merck & Co. повышает прогноз на 2017 г. на фоне квартального показателя продаж Keytruda В III квартале 2017 г. объем продаж препарата для лечения немелкоклеточного рака легкого Keytruda американской фармацевтической компании Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD) увеличился на 194% по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 г. и составил 1 млрд долл., сообщает FirstWord Pharma. В целом объем продаж фармпродукции Merck & Co. сократился на 3% – до 9,2 млрд долл. Как отметили в компании, снижение продаж рецептурных препаратов обусловлено потерей рыночной эксклюзивности на некоторые препараты, в т.ч. Vytorin и Zetia в США, более низкими, чем ожидалось, показателями по препаратам Januvia/Janumet и рядом других факторов, в т.ч. влиянием кибератаки, которой подверглась компания. Общий объем продаж Merck & Co. в III квартале 2017 г. сократился на 2% и составил 10,3 млрд долл., что немного ниже прогнозов аналитиков (10,5 млрд долл.). За отчетный период компания потерпела убыток в размере 56 млн долл. против прибыли 2,2 млрд долл. годом ранее. Это объясняется расходами в размере 2,35 млрд долл., в рамках совместной разработки противоопухолевых препаратов с компанией AstraZeneca. Объем продаж Januvia/Janumet снизился на 2% – до 1,5 млрд долл. Продажи вакцин Gardasil/Gardasil 9 сократились на 22% – до 675 млн долл. Аналитики прогнозировали 776,4 млн долл. Показатель по препарату Zepatier вырос на 185% – до 468 млн долл., общий объем продаж препаратов Zetia и Vyotrin упал на 51% – до 462 млн долл. По прогнозам Merck & Co., в 2017 г. объем продаж составит 40,0–40,5 млрд долл., прибыль на акцию – 3,91–3,97 долл. Более ранний прогноз равнялся 39,4–40,4 млрд долл., прибыль на акцию – 3,76–3,88 долл. Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»