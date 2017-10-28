Регуляторы разрабатывают усовершенствованную модель специнвестконтракта

В профильных министерствах разрабатывается новая, усовершенствованная модель специнвестконтракта, которая получила условное название

СПИК 2.0. Об этом на «Фарма Форуме РБК» объявил директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Алексей Алехин.

Он также отметил, что ведущую роль в разработке этого проекта будет играть Министерство финансов.

«На данный момент проект проходит обсуждения, — рассказал он. — Сейчас важно услышать мнения фармацевтических компаний и отраслевых ассоциаций при подготовке проекта».

Как известно, недавно в фармотрасли было подписано два первых специнвестконтракта, а еще несколько производителей близки к их подписанию.

По словам генерального директора АРФП Виктора Дмитриева, за последнее время многие производители определились в своем отношении к этому механизму господдержки.

«В целом мы воспринимаем этот механизм положительно, — заявил он. — Другое дело, что сам нормативный акт прописан расплывчато, и многие моменты трактуются по-разному. И только в результате дискуссий, придя к единому пониманию, потенциальный подписант принимал решение подписывать специальный инвестиционный контракт или нет», – отметил он.

Предполагается, что в СПИК 2.0 многие расплывчатые формулировки, которые могли трактоваться двояко, будут более конкретизированными и соответственно будет четкое понимание процесса: что, как и когда делать, отметил эксперт.

«Немаловажный момент – увеличение минимального инвестиционного взноса с 750 млн рублей до 1 млрд, — подчеркнул он. — Также СПИК будут дробиться на два типа: 10-летний, рассчитанный на средние отрасли экономики, и 20-летний для всех остальных».

Еще один момент, на который обратил внимание гендиректор АРФП – возможность определенной кооперации при подписании специальных инвестиционных контрактов. Сегодня СПИК подписывается с конкретным юридическим лицом, но часто бывает, что для реализации специнвестконтракта необходима кооперация. На СПИК 2.0 предполагается такая возможность.

(вверху) и Виктор Дмитриев.

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»