Amazon получила лицензию на фармдеятельность в ряде американских штатов

Крупнейшая компания интернет-торговли Amazon.com Inc получила от фармуправлений ряда штатов США лицензии на осуществление оптовой торговли лекарственными средствами, сообщает Reuters со ссылкой на газету St. Louis Post-Dispatch, которая, в свою очередь, ссылается на публичную информацию.

Новость обрушила акции американских аптечных сетей, других оптовиков и компании по управлению льготным обеспечением лекарствами (PBM) Express Scripts.

В Amazon комментировать слухи отказались.

Как сообщало ранее агентство CNBC со ссылкой на информированные источники, Amazon примет решение о выходе на фармрынок ко Дню благодарения, который ежегодно отмечается в США в последний четверг ноября.

По имеющейся информации, Amazon ведет переговоры со средними по размерам компаниями по управлению льготным обеспечением лекарствами и пригласила советников для оценки рынка.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»