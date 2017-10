Геннотерапевтический препарат для лечения гемофилии А компании Shire получает статус орфанного Amazon получила лицензию на фармдеятельность в ряде американских штатов » Gilead Sciences завершила квартал со снижением объема продаж и прибыли В III квартале 2017 г. объем продаж американской биотехнологической компании Gilead Sciences сократился на 13% и составил 6,5 млрд долл., превысив при этом прогнозы аналитиков (6,4 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma. Квартальная прибыль также сократилась и составила 2,7 млрд долл. по сравнению с 3,3 млрд долл. за аналогичный период 2016 г. Общий объем продаж препаратов для лечения гепатита C составил 2,2 млрд долл. против 3,3 млрд долл. годом ранее. Показатель по препарату Harvoni составил 973 млн долл. (в III квартале 2016 г. – 1,9 млрд долл.), по препарату Sovaldi – 219 млн долл. (в III квартале 2016 г. – 825 млн долл.). В компании это объясняют жесткой конкуренцией на рынке. При этом объем продаж препарата Epclusa, в августе получившего расширенное одобрение в США для лечения хронического гепатита C у пациентов с ВИЧ, увеличился с 640 млн долл. до 882 млн долл. Общая выручка от препаратов для лечения ВИЧ/СПИДа и гепатита B в III квартале составил 3,6 млрд долл., превысив показатель III квартала 2016 г. (3,5 млрд долл.). Компания продолжает работать над лончем клеточного геннотерапевтического препарата для лечения взрослых с определенными типами B-крупноклеточной лимфомы Yescarta, одобренного в США в текущем месяце. По прогнозу Gilead Sciences, в 2017 г. объем продаж составит 24,5–25,5 млрд долл. Более ранний прогноз равнялся 24,0–25,5 млрд долл. Ожидается, что продажи препаратов для лечения гепатита C составят не более 9 млрд долл., хотя ранее ожидалось 9,5 млрд долл. Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»