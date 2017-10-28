Принят: Октябрь 18, 2017
Разъяснение ФАС России №ИА/71717/17 от 18.10.2017 г. «О разъяснении вопросов установления государственными и муниципальными заказчиками в документации о закупках остаточного срока годности лекарственных препаратов»
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«О разъяснении вопросов установления государственными и муниципальными заказчиками в документации о закупках остаточного срока годности лекарственных препаратов»
Принят: Октябрь 18, 2017
Разъяснение ФАС России №ИА/71717/17 от 18.10.2017 г. «О разъяснении вопросов установления государственными и муниципальными заказчиками в документации о закупках остаточного срока годности лекарственных препаратов»
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