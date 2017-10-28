ФАС: остаточный срок годности препаратов при госзакупках должен определяться конкретным периодом

ФАС России опубликовал разъяснение вопросов установления государственными и муниципальными заказчиками в документации о закупках остаточного срока годности лекарственных препаратов. В антимонопольном ведомстве считают, что требования заказчиков об остаточном сроке годности препаратов, выраженное в процентах, может повлечь за собой установление неравных условий для фармпроизводителей, ограничения конкуренции и участников закупок.

ФАС считает, что остаточный срок годности, установленный государственными и муниципальными заказчиками в документации о закупках, должен быть обоснован и определен конкретным периодом (например, в годах, месяцах, днях), в течение которого лекарственные препараты сохраняют свою пригодность, либо конкретной датой, до которой препараты сохраняют свою пригодность для использования по назначению.

Вместе с тем, требования заказчиков к остаточному сроку годности, значительно превышающему планируемый период потребления, может иметь признаки нарушения закона о контрактной системе и антимонопольного законодательства, считают в ФАС.

«В любом случае при наличии жалобы на проведение закупки, в том числе поданной в соответствии с законом о защите конкуренции, объективность и обоснованность установления остаточного срока годности определяется антимонопольным органом в порядке, предусмотренном антимонопольным законодательством с учетом обстоятельств и условий определенной закупки», ­– поясняют в ФАС.

«Фармацевтический вестник»