«Р-Фарм» и «ПраймБиоМед» займутся разработкой количественного иммуногистохимического теста

Группа компаний «Р-Фарм» и ООО «ПраймБиоМед» заключили договор о совместной разработке количественного иммуногистохимического теста для применения препаратов блокирующих PD-1/PD-L1. Иммуноонкологические препараты представляют собой новый класс противоопухолевых средств, которые действуют путем стимуляции иммунной системы для уничтожения опухолевых клеток.

Многочисленные исследования показывают, что характеристики опухолевой стромы необходимо учитывать при лечении таргетными препаратами, воздействующими на мишени, экспрессируемые опухолевыми клетками и клетками иммунной системы. Новый тест позволит качественно и количественно оценить экспрессию различных маркеров микроокружения опухоли с целью выявления пациентов, которые с наибольшей долей вероятности достигнут объективного и длительного ответ на лечение ингибиторами иммунных контрольных точек.

В настоящее время на территории российской федерации имеется несколько ингибиторов иммунных контрольных точек (анти-CTLA-4, анти-PD1, анти-PDL1), часть из которых уже прошла процедуры регистрации, а другая – находится на стадии клинических разработок.

Применение иммуноонкологических препаратов позволяет достичь длительного ответа на лечение далеко не у всех пациентов с опухолевыми заболеваниями. Назначение ингибиторов иммунных контрольных точек в большинстве случаев должно предваряться тестированием, подтверждающим наличие мишени, на которую действует препарат. Так, диагностическая тест-система, оценивающая экспрессию PD-L1, должна обладать высокой чувствительностью и специфичностью, высокой предсказательной значимостью в отношении противоопухолевого эффекта ингибиторов PD1/PD-L1 сигнального пути. Однако существующие в настоящее время тест-системы оценивают экспрессию только одной мишени на поверхности опухолевых и иммунных клеток. Медицинским сообществом признана необходимость создания новых диагностических тестов, позволяющих выявлять пациентов с высокой вероятностью достижения длительного ответа на лечение иммуноонкологическими препаратами.

Целью совместного проекта группы компаний «Р-Фарм» и ООО «ПраймБиоМед» является разработка новых реагентов, на основе которых будет сконструирован набор для качественного и количественного определения экспрессии ряда предиктивных тканевых маркеров опухоли иммуногистохимическим методом. Ключевым отличием от имеющихся на рынке тестов, помимо развернутой панели маркеров, станет наличие системы для автоматического анализа результатов. Эти компоненты позволят существенно снизить зависимость оценки результата от индивидуального подхода врача-патолога.

Группа компаний «Р-Фарм» – российская высокотехнологичная фармацевтическая компания. Штат – более 3600 высококвалифицированных специалистов. Компания работает на всей территории Российской Федерации, в странах ЕврАзЭС, СНГ и других. Действует более 60 филиалов и представительств компании. Основными направлениями деятельности являются: производство готовых лекарственных форм, активных фармацевтических ингредиентов химической природы и биотехнологических субстанций, исследования и разработка инновационных препаратов и технологий, вывод на рынок современных лекарственных средств, а также обучение и подготовка специалистов для фарминдустрии и здравоохранения.

ООО «ПраймБиоМед» была основана в 2013 году при финансовой поддержке Биофонда Российской Венчурной Компании и технической поддержке американского участника Genemed Biotechnologies Inc. ООО «ПраймБиоМед» является единственным Российским разработчиком и производителем реагентов для иммуногистохимической диагностики опухолей, а также разрабатывает и производит диагностические тест-системы для различных областей медицины. ООО «ПраймБиоМед» является участником проекта инновационного центра «Сколково».

gmpnews