Рассмотрение закона об обязательной маркировке отложено

Государственная дума 27 октября должна была рассмотреть и принять в первом чтении поправки в ФЗ «Об обращении лекарственных средств», касающиеся обязательной маркировки лекарственных средств. Об этом на встрече с фармпроизводителями 26 октября рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров. Однако рассмотрение законопроекта перенесено на 8 ноября.

Документом предусматривается утверждение Правительством РФ:

— характеристик контрольного (идентификационного) знака, порядка его нанесения, а также требований к структуре и формату информации, которую содержат контрольные (идентификационные) знаки,

— порядка создания, развития, ведения, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации системы мониторинга движения ЛП, ее оператора, порядок взаимодействия с иными государственными информационными системами

— порядка внесения информации о лекарственных препаратах для медицинского применения в систему мониторинга движения ЛП и состава вносимой информации.

Законопроект также устанавливает административную ответственность за производство или продажу лекарственных препаратов без нанесения контрольных знаков, с нарушением установленного порядка их нанесения, а также за несвоевременное внесение или внесение недостоверных данных в систему мониторинга движения лекарств.

Помимо этого описаны полномочия Правительства по установлению особенностей внедрения системы мониторинга движения лекарств в отношении препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП а также лекарств, закупаемых по программе сами высокозатратных нозологий.

«Завтра мы примем закон в первом чтении. Как правило, внесенный проект принимается в первом чтении, тем самым мы принимаем концепцию», – рассказывал Александр Петров 26 октября. Тем не менее а первом чтении документ будет рассмотрен только 8 ноября.

Александр Петров добавил, что ко второму чтению в Госдуме профильный комитет проведет круглый стол, где, в том числе, будут рассматриваться детали проекта, которые будут внесены во втором чтении.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»