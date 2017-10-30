Фармсообщество намерено противостоять идее продажи лекарств в торговых сетях Рассмотрение закона об обязательной маркировке отложено » Аптечное ценообразование: поиск эластичности, фактор бэк-маржи Компенсация без гарантии В предыдущей статье мы рассмотрели влияние ценовой эластичности на увеличение продаж и доходности аптеки/ аптечной сети и пришли к нескольким выводам: сквозной расчет эластичности для ЛП (без учета товарных категорий) приводит к неверным данным; применение классических ценовых акций, используемых продуктовым ритейлом, ограничено. В статье были показаны логические ошибки, которые не позволяют использовать ценовую эластичность ЛП для увеличения доходности. Однако все расчеты были произведены без учета выплат от фармпроизводителей. Добавим в приведенные примеры этот значимый в текущих экономических условиях фактор. «Фармацевтический вестник»