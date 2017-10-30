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Аптечное ценообразование: поиск эластичности, фактор бэк-маржи

Компенсация без гарантии

В предыдущей статье мы рассмотрели влияние ценовой эластичности на увеличение продаж и доходности аптеки/ аптечной сети и пришли к нескольким выводам: сквозной расчет эластичности для ЛП (без учета товарных категорий) приводит к неверным данным; применение классических ценовых акций, используемых продуктовым ритейлом, ограничено. В статье были показаны логические ошибки, которые не позволяют использовать ценовую эластичность ЛП для увеличения доходности. Однако все расчеты были произведены без учета выплат от фармпроизводителей. Добавим в приведенные примеры этот значимый в текущих экономических условиях фактор.

«Фармацевтический вестник»

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Октябрь 30, 2017 | Просмотров: 72