Фармсообщество намерено противостоять идее продажи лекарств в торговых сетях

Торговые сети готовы к взаимодействию с фармотраслью, в т.ч. с целью формирования единого закрытого перечня лекарственных препаратов, предназначенного для продажи в продовольственных магазинах. Об этом заявили представители продуктового ритейла на заседании Комиссии по обращению лекарственных средств НП «ОПОРА РОССИИ».

«Мы идем к современному рынку, и потребителю будет удобно приобретать лекарства в ближайшем магазине. Кроме того, торговые сети способны быстро перестраиваться под новые технологии (оперативно перейти на ЕГАИС, онлайн-кассы и др.) И аптекам необходимо понимать, что для них это вызов», – заявил представитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) от группы компаний «Дикси» Владимир Гончаревич.

Идея продажи лекарств в магазинах уже в четвертый раз поднимается на уровне правительства (предыдущие попытки были в 2009, 2012 и 2014 годах), 31 августа 2017 г. вопрос о продаже лекарств в торговых сетях в очередной раз подняли на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова.

Фармацевтическое сообщество опять намерено противостоять данной идее. Выступающие на заседании представители фармотрасли высказали мнение, что у всех участников должны быть единые, равные условия работы. Фармдеятельность, к которой относится розничная торговля лекарственными средствами, является лицензируемой. Продуктовому ритейлу на законных основаниях достаточно и сейчас получить лицензию и работать с соблюдением всех требований российского законодательства, а если они хотят продавать только безрецептурные препараты, для этого тоже есть определенный вид аптечной организации – аптечный киоск. Кстати, с начала 2017 года сразу несколько ведущих продуктовых ритейлеров заявили о планах открыть на своих или арендованных площадях аптеки. Среди них – X5 Retail Group, «Магнит» (АО «Тандер»).

«Представители фармотрасли уверены, что не учтено, что сети, где и планируется продавать лекарства, работают лишь в крупных городах и никогда не пойдут в отдаленные труднодоступные территории и сельскую местность. А именно там и есть проблемы с лекарственным обеспечением», – заявил председатель Комиссии по обращению лекарственных средств НП «ОПОРА РОССИИ», исполнительный директор ААУ «СоюзФарма» Дмитрий Целоусов. По его словам, Минздрав в свое время сумел заблокировать предлагаемые поправки в законодательство, так как речь идет о безопасности и здоровье людей.

Завершая заседание, Дмитрий Целоусов подчеркнул, что пока состоялся лишь общий обмен мнениями между представителями бизнеса. Теперь, как согласились все участники, необходимо встретиться с представителями регуляторов: Минздравом, Росздравнадзором, Минпромторгом, чтобы прояснить вопросы, связанные с лицензированием, возможными списками безрецептурных препаратов, уточнением юридических нюансов.

Фото: Игорь Чунусов

«Фармацевтический вестник»