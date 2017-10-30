Российские врачи назовут лидеров фармацевтического рынка

23 ноября в банкетном зале «Мир» состоится торжественное вручение национальной премии в области фармации и медицины Russian Pharma Awards — 2017, в ходе которой будут объявлены лучшие лекарственные препараты уходящего года. В рамках данного мероприятия уже шестой год подряд профессиональное сообщество российских врачей выбирает лидеров фармацевтического рынка страны.

В этом году в центре внимания премии — первая помощь и ее оказание. По данным Всемирной организации здравоохранения, если первая помощь оказывается несвоевременно или неправильно, то в первые минуты погибает 20–25 % тяжело пострадавших, а в течение часа — ещё 30 %.

Тема премии как нельзя более актуальна, ведь умение оказать первую помощь и наличие в аптечке соответствующих средств могут спасти чью-то жизнь. Номинации затронут различные области медицины, в которых зачастую требуется максимально оперативное принятие мер по облегчению и улучшению состояния человека: кардиология, педиатрия, аллергология, гастроэнтерология и другие. Путем закрытого анонимного голосования будут определены победители в более чем 20 различных номинациях. Также будут выбраны лучшие в категориях: «Компания года» и «Лучший медицинский представитель».

«Идея премии пришла в голову, когда мы поняли, что в России нет премии, адекватно отражающей ситуацию на рынке лекарственных средств. Уже в 2012 году мы пригласили к голосованию более 100 000 практикующих врачей. Сейчас в социальной сети уже более 500 000 врачей, и все они могут сделать свой выбор, — говорит руководитель премии Илья Куприянов. — На сегодняшний день наша премия — единственное отражение мнения практикующих врачей о лекарственных препаратах. Доктора не всегда назначают то, что предпочитают (причиной может быть наличие средства в аптеках города, его цена, вхождение в списки ЖНВЛП и многое другое). Мы же даем возможность без оглядки на другие обстоятельства сказать, что именно врач считает лучшим для терапии данного заболевания».

Полмиллиона врачей, зарегистрированных в сети «Доктор на работе», принимают около 1,4 млрд пациентов в год. Безусловно, только реальные практикующие врачи, ежедневно ведущие прием пациентов, могут в полной мере оценить препараты, которые помогают им бороться за здоровье и спасать жизни. Именно это является одним из ключевых факторов, позволивших премии Russian Pharma Awards стать настолько значимым событием в профессиональной сфере и завоевать репутацию беспристрастного независимого выбора лучших медицинских препаратов.

В этом году премия пройдет при поддержке спонсоров мероприятия: «Гедеон Рихтер», НПО «Петровакс Фарм», «Тева», «Байер» и «Фармасинтез».

«Фармацевтический вестник»