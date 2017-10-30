Квартальный объем продаж AbbVie увеличился на 9,5% на фоне показателя по препарату Humira

По прогнозу американской фармацевтической компании AbbVie, в 2020 г. объем продаж препарата Humira составит около 21 млрд долл., а не чуть более 18 млрд долл., как ожидалось ранее, сообщает FirstWord Pharma.

По словам исполнительного директора AbbVie Ричарда Гонсалеса, достигнут значительный прогресс в достижении стратегических приоритетов, в т.ч. урегулировании патентных споров с Amgen в отношении препарата Humira.

В сентябре текущего года AbbVie и Amgen достигли договоренности, согласно которой Amgen получил право на лонч своего аналога – Amjevita в США 31 января 2023 г.

В III квартале 2017 г. объем продаж Humira вырос на 15,8% и составил 4,7 млрд долл.

Общий квартальный объем продаж AbbVie увеличился на 9,5% – до 7 млрд долл. Оба показателя в целом соответствуют прогнозам экспертов.

Чистая прибыль за отчетный период осталась неизменной по сравнению с III кварталом 2016 г. и составила 1,6 млрд долл.

В III квартале 2017 г. AbbVie получила одобрение FDA на применение препарата Mavyret для лечения взрослых с хроническим вирусным гепатитом C (HCV) генотипов 1-6 без цирроза печени или с легкой формой цирроза, включая пациентов с умеренной или тяжелой формой болезни почек и субъектов, находящихся на диализе. Стоимость 8-недельной терапии составляет 39,6 тыс. долл., 16-недельной терапии – 52,8 тыс. долл.

В AbbVie ожидают, что в 2017 г. прибыль на акцию составит 5,53–5,55 долл., а не 5,44–5,54 долл., как прогнозировалось ранее. Аналитики полагают, что этот показатель составит 5,53 долл.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»