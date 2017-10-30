Основатель Insys уходит в отставку после обвинений в даче взяток в опиоидном деле в США

В распространенном в воскресенье заявлении американской фармкомпании Insys Therapeutics Inc. говорится о том, что ее основатель, миллиардер Джон Капур, вышел из состава совета директоров, сообщает агентство Reuters.

Капур был арестован в минувший четверг в США по обвинению об участии в схеме подкупа врачей с целью склонить их к выписке фентанилсодержащего препарата для купирования боли при раке. Этот арест символизирует шаг властей в борьбе с опиоидной эпидемией.

В воскресенье Капур заявил о том, что он уверен в своей невиновности и верит в свое полное оправдание по итогам судебного процесса.

Компания Insys, ранее раскрывшая информацию о том, что ей приходится урегулировать ситуацию в связи с расследованием Минюста США, заявила в воскресенье, что по состоянию на 30 сентября она зафиксировала сумму в 150 млн долл. как «минимальную» для урегулирования всех вопросов, связанных с расследованием.

Insys заявила также о том, что Минюст не принял предложение компании.

В обвинении, внесенном в федеральный суд Бостона, Капуру, мажоритарному акционеру Insys, который оставил пост председателя совета директоров в январе с.г., вменяется в вину участие в заговоре с целью рэкета и мошенничество с использованием почтовой и телеграфной связи.

Компания сообщила и о том, что член совета директоров Патрик Форто, работавший в Insys с 2011 г., также ушел в отставку «по личным причинам».

Обвинения против Капура свидетельствует об эскалации расследований, связанных с применяемым под язык спреем Subsys, который содержит fentanyl – синтетический опиоид, вызывающий привыкание. Обвинения были выдвинуты в четверг после того, как Президент США Дональд Трамп объявил опиоидный кризис чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения.

Капур был также включен в качестве ответчика в дело против шести бывших руководителей и менеджеров компании Insys. После судебного слушания в Финиксе 74-летний Капур был освобожден под залог в 1 млн долл. Он заявил в воскресенье, что его дальнейшее участие в деятельности Insys будет привлекать к компании ненужное внимание.

В четверг компания Nasdaq Inc заявила о приостановке торгов акциями Insys до получения дополнительной информации. В тот же день акции компании упали на 22,64%.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»