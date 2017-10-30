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Сибирские аптечные сети не хотят уходить в частный бизнес

Унитарная консолидация

Алтайские государственные краевые аптеки ведут активную консолидацию. Крупнейшее АКГУП «Аптеки Алтая» до конца года присоединит к себе три локальные сети, чтобы противостоять растущей конкуренции со стороны федеральных игроков и сохранить лекарственное обеспечение малоимущих слоев населения. В начале года законодатели поставили госаптеки на колени, загнав их под 44-ФЗ о закупках. Нынешние слияния краевых и акционирование муниципальных барнаульских сетей — эхо отмененного закона.

«Фармацевтический вестник»

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Октябрь 30, 2017 | Просмотров: 61