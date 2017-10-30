В России может быть введена ускоренная процедура госрегистрации инновационных лекарств

Дмитрий Медведев дал ряд поручений по итогам заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

В частности, Минздраву, Минпромторгу и ФАС России поручено проработать совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями с учетом международного опыта вопрос целесообразности введения ускоренной процедуры государственной регистрации инновационных лекарственных препаратов. О результатах доложить до 28 ноября 2017 г.

Минздраву, Минпромторгу, ФАС и Роспатенту поручено проанализировать совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями правоприменительную практику в сфере защиты исключительных прав на изобретения, относящиеся к лекарственным средствам, и представить до 14 марта 2018 года в Правительство РФ согласованные предложения о целесообразности совершенствования законодательства в указанной сфере.

«Фармацевтический вестник»