Китайская Fosun Pharma покупает французского фармдистрибьютора Tridem

Китайская фармацевтическая компания Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co Ltd объявила о приобретении французского фармдистрибьютора Tridem Pharma S.A.S. за 63 млн евро (73 млн долл.), сообщает Reuters. Сделка позволит китайской компании расширить присутствие в Европе и Африке.

Как заявили в китайской компании, она выкупит акции Tridem у мажоритарных акционеров, в т.ч. Financière des Lices, Multicroissance и FCPR PMC II.

Tridem работает в 21 африканской франкоговорящей стране и других регионах, где основным языком является французский.

Ранее Fosun Pharma приобрела 74% акций индийской фармкомпании Gland Pharma за 1,1 млрд долл.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»