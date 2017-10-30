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Аптечный ритейл ищет новый формат объединений

Партнеры, а не халявщики

На рынке фармрозницы сформировалось еще одно сообщество, объединяющее четыре федеральные сети общей численностью 1315 точек продаж по России. Идейные вдохновители проекта Дмитрий Сокол и Олег Милютин говорят о совершенно новом формате ассоциации, которой больше подходит определение «партнерство», где все члены равны и готовы консолидировать бизнес-процессы, увеличивая маржинальность и валовую прибыль. К такому шагу владельцев сетей «Фармакопейка» и «Твой Доктор» подтолкнула активная консолидация игроков рынка в последние два года.

«Фармацевтический вестник»

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Октябрь 30, 2017 | Просмотров: 97