Письмо Минздрава России №3095/25-4 от от 24.10.2017 г. Аптечный ритейл ищет новый формат объединений » «Об утверждении Методики расчета начальной (максимальной) цены контракта на поставку медицинских изделий, включенных в перечень медицинских изделий одноразового применения (использования) из…» Принят: Октябрь 04, 2017 Приказ Минздрава России, Минпромторга России № 759н/3450 от 04.10.2017 г. «Об утверждении Методики расчета начальной (максимальной) цены контракта на поставку медицинских изделий, включенных в перечень медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. № 102» (Зарегистрирован 26.10.2017 № 48705) «Фармацевтический вестник»