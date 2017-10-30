В Рязани завели дело о поставке некачественного кислорода в детскую больницу

После сообщений СМИ о том, что в Рязанскую областную детскую клиническую больницу поставляли технический кислород вместо медицинского, региональный СК возбудил уголовное дело. По версии следствия, поставщик предоставлял в клинику поддельные документы на товар.

Согласно материалам следствия, в октябре прошлого года Рязанская областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой заключила контракт на поставку 24 тонн кислорода с ООО «МагТехГаз», победителем электронного аукциона. Общая сумма контракта составила более 800 тысяч рублей. С января по сентябрь 2017 года компания поставляла кислород согласно контракту и успела привезти продукцию на сумму 615 тысяч рублей.

«При этом в нарушение требований федерального законодательства поставки указанного лекарственного средства не сопровождались оригиналами паспортов качества на жидкий медицинский кислород», – говорится в сообщении Следственного комитета региона.

По версии следствия, фирма-поставщик предоставляла в больницу поддельные документы о производителе, дате и времени производства жидкого кислорода, его соответствии ГОСТу, а также о транспортировке газа.

ООО «МагТехГаз» – производитель криогенной и газовой продукции в Челябинской области. По данным СПАРК, убыток компании в 2016 году составил 12,5 млн рублей, выручка за тот же период – 29,1 млн рублей.

В феврале 2017 года Минздрав Забайкальского края в экстренном порядке искал нового поставщика медицинского кислорода для региональных медучреждений. Прежний поставщик подозревался в поставках технического газа вместо медицинского.

Источник: Право-мед.ру

vademec